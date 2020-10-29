دبرز:قائمة المشاركين في الحوار عشوائية والبعثة الأممية تعيد أخطاء الماضي

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، بلقاسم دبرز، الخميس، إن البعثة الأممية تسعى إلى مخرج للأزمة بعد أن طالت لأكثر من ثمانية أعوام، وأن ما تفعله هو “إعادة تدوير” للأزمة وللوجوه التي تسببت في الأزمة، مشيرًا إلى أن العبث طال الحوار السياسي المرتقب عقده في تونس الشهر المقبل، على حد قوله.

وأضاف دبرز أن هناك أشخاص في المشهد أدخلت ليبيا ومواطنيها تحت خط الفقر، لافتًا إلى أنها المرة الأولى منذ استقلال ليبيا أن يدخل الليبيون فيها تحت خط الفقر، مبينا أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يحاسبوا من قبل النائب العام، وليس أن تتم دعوتهم إلى الحوار، معتبرًا أن البعثة الأممية حتى اللحظة لم تنجح في تحقيق شيء، بل أعادت أخطاء الماضي، حسب تعبيره.

وتابع دبرز أن الحل هو إبعاد أي شخصيات جدلية عن المشهد، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين اختارتهم البعثة ممثلين في منتدى الحوار السياسي خارج مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، هى شخصيات جدلية ولا يختلف اثنان على ذلك.

وأشار دبرز إلى أن نسبة تمثيل ما يسمى بمجلس الدولة في الحوار كبيرة، لافتا إلى أن قائمة المشاركين في الحوار لا يوجد بها عدالة، واصفًا آلية الاختيار بـ”العشوائية وليست على قاعدة صحيحة”.

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