بعد المشري ومعيتيق.. الهيئة الطرابلسية تطالب السراج بالاستمرار في منصبه

طالبت الهيئة الطرابلسية، الخميس، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالعدول عن استقالته في الوقت الراهن، حتى تتضح رؤية نهاية مسار الحوار السياسي، مبينة أنها كانت تأمل في توسيع دائرة المشاركة في الحوار حتي يكون الصوت الأقوى فيها داعيا ومطالبا بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن القضية الليبية اليوم لا تحتاج إلى أي خدلان من أي أحد من أبنائها، مشيرة إلى أنه يجب على السراج تكليف شخص لتولي مهام رئيس الحكومة تتوفر فيه المعايير التي تستطيع أن تحدث التغيير في وقت قصير ويتولى مسؤولية العمل المؤسسي ويعمل على تطويره، ليتفرغ المجلس الرئاسي للدفع في اتجاه الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية.

وتابعت الهيئة أن هذا يأتي نظرا لما تمر به البلاد من ظروف سياسية حرجة نتيجة الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية في الشأن الليبي ومحاولة بعثة الأمم المتحدة حل الأزمة الليبية من خلال برنامج قد لا يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستفتاء علي الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان في وقت قريب، والتي من المتوقع أن يعتمد فيها هذا البرنامج على تغيير المجلس الرئاسي بشخصيات أخرى موجودة في المشهد السياسي كان البعض منها سببا في العدوان العسكري على عاصمة الدولة وقتل وتشريد الليبيين داخلها وتدمير مقدراتها، بحسب نص البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24