التسريع في إنجاز الطريق المتهالكة بين “نالوت” و”غدامس”

يشهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري مساعٍ حثيثة للبدء في تنفيذ الطريق المتهالكة التي تربط بين مدينتي نالوت وغدامس مروراً بــ “سيناون” و “درج”، حيث انعقد اجتماع موسع في ديوان بلدية نالوت ا ضم عمداء بلديات غدامس ودرج ونالوت، مع ممثلي الشركات المتعاقد معها لتنفيذ الطريق وهما شركة التعمير الأفريقي للإنشاءات و شركة عين الكرمة المساهمة.

حضر الاجتماع أعيان بلدة سيناون لمناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجه عمل الشركتين المتعاقد معها وأسباب تأخر البدء في تنفيذ المشروع وتم الاتفاق على البدء في العمل خلال الأسبوع المقبل.

كما عُقِدَ اجتماع آخر لعمداء بلديات “درج” وغدامس ونالوت و”الحوامد” و”وازن” مع ممثلي الشركات المتعاقد معها لتنفيذ مشروع الطريق الرابط بين نالوت وسيناون، حيث عرض باللقاء جدول أعمال الاجتماع والذي خصص لمناقشة استكمال القطاع المتهالك من الطريق الرابطة بين المدينتين، تخفيفا لمعاناة سكان المناطق التي تخدمها هذه الطريق وما تسببت فيه الأجزاء المتهالكة من حوادث مميتة بشكل متكرر .

وخلص الاجتماع إلى حث ممثلي الشركات المتعاقد معها إلى إتمام اجراءات الضرائب خلال الأسبوع المقبل وإحالة المستندات إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بوزارة المواصلات لتسليم المواقع المخصصة للعمل ومباشرة أعمالها بتحريك الآليات والمعدات إلى مواقع العمل للبدء في التنفيذ، كما تم الاتفاق على مخاطبة شركة البريقة لتسويق النفط برسالة مشتركة من عمداء البلديات لتوفير الوقود والمحروقات ” البنزين والديزل والكيروسين، إضافةً إلي مادة البيتومين.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل الجانب الاجتماعي ودور الأعيان لدعم تنفيذ المشروع وحلحلة أي مشاكل قد تحدث مستقبلاً والتأكيد على الجانب الأمني ومخاطبة مديرية أمن نالوت لتسيير دوريات متحركة وتفعيل نقاط ثابتة على طول مسار المشروع.

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