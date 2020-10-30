صحيفة الشرق الأوسط: «تمثيل الإخوان» يهدد الحوار الليبي في تونس بالفشل

قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن «تمثيل الإخوان» يهدد الحوار الليبي في تونس بالفشل، ونقلت عن مصادر ليبية رفضها المشاركة بسبب «التمثيل الواسع لتيار الإخوان» فيه.

وبحسب الصحيفة، عبّرت شخصيات ليبية تلقت دعوات من البعثة الأممية لدى ليبيا، من أجل المشاركة في «الحوار السياسي»، المقرر في تونس يوم 9 نوفمبر المقبل، رفضها المشاركة بسبب «التمثيل الواسع لتيار الإخوان» فيه.

وقال سبشير الرابطي، رئيس حزب «الوطني الليبي»، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص الأسماء المرشحة من البعثة، إن معظم الذين تضمنتهم قائمة البعثة «لديهم انتماءات مشبوهة، ويدينون بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين، التي هي سبب البلاء في البلاد».

وأشار في تصريحاته للصحيفة، إلى أن هذه الجماعة «لا تعتد إلا بما يوصلها لسدة الحكم». كما قال زيدان معتوق الزادمة، رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، أمس، إن قائمة الشخصيات المشاركة «تبين أنها غير متوازنة».