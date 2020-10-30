متابعة احترازات كورونا بالمدارس من “القره بوللي” إلى “بوقرين”

قام فريق تقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق بزيارة تفقدية لبعض مواقع لجان الامتحانات، في المنطقة الممتدة من القره بوللي إلى أبوقرين، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان الامتحانية.

تأتي هذه الزيارة، للوقوف على كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية، وشروط السلامة الواجب توفرها لاستقبال امتحانات طلبة الشهادة الثانوية لهذا العام، بما في ذلك أجهزة قياس الحرارة ومدى الالتزام بتوفير مواد التعقيم والنظافة، استعداداً لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية.

ونوّه الفريق الزائر على عدد من الملاحظات، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها داخل وخارج اللجان الامتحانية لضمان صحة جميع الطلاب.

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