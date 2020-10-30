حزب ألماني يطالب بإيقاف شحنة غواصات لتركيا بسبب استفزازاتها في «المتوسط»

طالب حزب تحالف 90/ الخضر الألماني، الحكومة الفيدرالية بإيقاف بيع شحنة غواصات بحرية لتركيا كانت في مرحلة التسليم.

ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، قدم حزب تحالف/ الخضر الألماني، طلبًا كتابيًا إلى البرلمان الألماني، لمنع تسليم تركيا شحنة الغواصات، معللًا ذلك بأن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان ما زالت تمارس سياسات استفزازية في شرق المتوسط. ومن المفترض أنه سيتم التصويت على تلك العريضة في البرلمان الألماني «البوندستاغ».

وأفادت المتحدثة باسم السياسة الدفاعية لحزب 90/ الخضر، كاتيا كول، بأن بيع ألمانيا للأسلحة لدولة تهدد شريكًا لها في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشيرة بكلامها إلى اليونان، وتتجاهل مبادئ وحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية يُعد انعدامًا للمسؤولية.

يُذكر أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أكد في وقت سابق أن ألمانيا لن تصدر أي نوع من الأسلحة لتركيا، سوى الأسلحة التي تستخدمها القوات البحرية، ما أثار اعتراض الكثير من الصحف الألمانية، وتساءلت: «لماذا لا تمنع ألمانيا بيع جميع الأسلحة لتركيا التي تتدخل في ليبيا وسوريا؟».

جدير بالذكر أن حزب تحالف 90/الخضر -أو ما يُطلق عليه الخضر للتبسيط- هو حزب سياسي أخضر في ألمانيا تأسس في عام 1993 من اندماج الحزب الأخضر الألماني (تأسس في ألمانيا الغربية في 1980 واندمج مع الخضر الشرقيين في 1990) وتحالف 90 (تأسس خلال ثورة 1989–1990 في ألمانيا الشرقية).