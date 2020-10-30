عقيله صالح والرئيس المالطي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

انطلقت المباحثات الثنائية على مستوى القمة بين الجانبين الليبي والمالطي، في القصر الرئاسي في جمهورية مالطا، حسبما أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبحسب البيان الصادر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فإن وفد الجانب الليبي ترأسه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بينما ترأس الجانب المالطي الرئيس جورج فيلا رئيس الجمهورية في مالطا.

وحضر الاجتماع، كل من الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية و إيفارست بارتولو وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في الحكومة المالطية.

ووفقا للبيان، فإن المباحثات الثنائية تطرقت إلى أخر تطورات الأزمة الليبية والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحلها، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

واستقبل الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، مساء أمس الخميس، المستشار عقيله صالح والوفد الحكومي المرافق لحظة وصولهم مقر رئاسة الجمهورية المالطية.

ووصل رئيس مجلس النواب إلى مالطا، أمس الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.

والتقى رئيس النواب والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم، وزير الخارجية المالطي، وسوف يلتقون في وقت لاحق رئيس الجمهورية المالطي وعدد كبير من المسئولين والجالية الليبية في مالطا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، فإن هذه الزيارة الهامة تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، و الاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية في حل الأزمة الليبية.