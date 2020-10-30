رئيس البرلمان يلتقي أعضاء التكتل الفيدرالي وأعيان المرج

يواصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة سلسلة من اللقاءات بكيانات سياسية حزبية وأعيان المدن والقبائل آخرها اللقاء مع مجلس حكماء وأعيان مدينة المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث.

تطرق “عقيلة صالح” خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع والشأن العام في أنحاء البلاد ، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ،فيما أكد حكماء وأعيان المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث على دعمهم لمجهوداته ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية – حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان الليبي.

وقدم مجلس حكماء وأعيان المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث في ختام اللقاء درعاً لرئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة عرفاناً لمجهوداته الخيرة وخُطاه الواثقة لما فيه صالح الوطن-حسب بيان منح درع التكريم.

كما التقى عقيلة صالح في لقائين آخرين مع أعضاء التكتل الفيدرالي ومنظمة شباب الجبارنة، ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التي يجريها مع كافة فئات المجتمع لمناقشة الشأن العام وسُبل إنهاء الأزمة الليبية

وبحث “عقيلة صالح” خلال اللقائين تطورات الأوضاع في البلاد ومسار الحل السياسي في ليبيا والجهود التي يبذلها لإنهاء ما تعانيه البلاد والشعب ، فيما أكد الحاضرون على دعمهم لمبادرة عقيلة صالح والنواب وثقتهم في المستشار في قيادة المرحلة والمُضي بليبيا إلى بر الأمان كما أعربوا عن رفضهم الكامل لما يُنشر من قوائم وتوقيعات خلال الأيام الماضية مثنين على جهود رئيس البرلمان على المستويين المحلي والدولي- حسب منشور إخباري على موقع المجلس.

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