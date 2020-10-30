‏المحجوب: أردوغان يستهدف تحقيق مصلحة الإخوان وليس تركيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، إن الرئيس التركي، رجب طيب ‎أردوغان، يستهدف تحقيق مصالح الإخوان وليس ‎تركيا.

وأضاف المحجوب في تصريحات إعلامية تابعتها ليبيا24 أن قيام تركيا بنقل الإرهابيين إلى أوروبا جاء بعد توقعات أنقرة بالفشل في تحقيق ما تريده في ليبيا.

هذا وكان المحجوب قد صرح في وقت سابق الأربعاء، أنه آن الأوان لقطع دابر الإرهاب وصانعيه من التنظيمات المختلفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان المفسدين الذين لم يهمهم الوطن فنهبوه وعملوا على تمزيق نسيجه وضرب تألفه وسرقة ثرواثه وتحقيق مصالحهم على حساب آلام وعناء وتعب المواطنين.

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