الصحة العالمية: إصابات كورونا في ليبيا ارتفعت بنسبة 22% خلال الأسبوعين الماضيين

حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من انعكاسات استمرار إغلاق مراكز العزل الصحي جنوب ليبيا مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بنسبة 22% خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن أكثر من 5% من العينات الخاضعة لتحاليل الإصابة بالفيروس أثبتت أنها إيجابية منذ التحديث الأخير للوضع الوبائي للفترة الممتدة ما بين 15 و28 أكتوبر الجاري إضافة لانخفاض أعداد الوفيات.

وأشارت المنظمة إلى استمرار غلق جميع مراكز العزل الصحية الأربعة في الجنوب الليبي بسبب نقص الموظفين ومعدات الوقاية الشخصية والمعدات والإمدادات في وقت تم افتتاح مركز عزل مؤقت في عيادة الجهاز التنفسي في سبها.

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