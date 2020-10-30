رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان يجتمع مع ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” عبر اجتماع إلكتروني مع فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية –”أوتشا”- ومدير منظمة الرعاية الأولية ، عمل تلك المنظمات في المجال الصحي وأهم العراقيل التي تواجهها.. ويأتي هذا اللقاء الافتراضي في إطار عمل لجنة الخارجية على الملف الانساني- حسب ما جاء في منشور على موقع البرلمان .

وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على دعم عمل تلك المنظمات من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها ، كما عبر عن الرغبة في تطوير التعاون مع تلك المنظمات وتوسيع التعاون في مجالات صحية أوسع، مثل تطوير الإدارة الصحية والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير قطاع الصحة في ليبيا .

وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن شكره للمساعدات الممنوحة للشعب الليبي في هذه الفترة وبدورهم أعرب المجتمعون عن شكرهم لما تقدمه لجنة الشؤون الخارجية من دعم لتلك المنظمات لتسهيل إجراءات عملها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية