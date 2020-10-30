“مركز الرقابة” فرع طرابلس يخالف مستشفى في “زناتة”

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية وحدة سوق الجمعة بفرع طرابلس يرافقهم منتسبو جهاز الحرس البلدي سوق الجمعة بزيارة تفتيشية استهدفت مستشفى النجاة بمنطقة زناتة ومن خلال الجولة سجل الفريق جودة النظافة العامة للمرفق مع تحقق البرتوكول الخاص بمجابهة جائحة كورونا كما لاحظ الفريق وجود سجل خاص بصرف أدوية الأعصاب داخل الصيدليه.

ورصد الفريق -في المقابل- عدة مخالفات داخل المستشفى تمثلت في وجود بعض الحقن منتهية الصلاحية داخل غرفة الملاحظة والعناية من نوع noradrenaline المستعملة في علاج انخفاض ضغط الدم للمرضى القلب وبعض المستلزمات الأخرى، أيضاً غرفة الملاحظة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية مع وجود بعض المستلزمات مخزنة بطريقة غير جيدة.

كما عثر فريق التفتيش على بعض المعدات المعدة للاستخدام متهالكة داخل غرفة الإسعاف والجراحة العامة وعدم وجود جهاز الطرد المركزي الخاص باخراج الهواء السلبي، علاوةً على أن أبواب غرف العمليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية المعمول بها، أيضاً غرفة التعقيم تحتاج إلى تحويرها وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها.

وأثبت الفريق التفتيشي وجود ماسورة تصريف مفتوحة داخل عيادة القدم السكري والتهوية غير جيدة داخل العيادة بصفة عامة .. وحسب منشور للمركز على صفحته الرسمية فقد تم اتخاذ الاجراءات الضبطية من قبل جهاز الحرس البلدي.

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