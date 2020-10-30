“عقيلة صالح” يصل مالطا في زيارة رسمية –((صور))

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار “عقيلة صالح” و الوفد المرافق له إلى جمهورية مالطا في زيارة رسمية تستغرق يومين يرافقه خلالها نائب رئيس الحكومة الليبية لشؤون الخدمات الدكتور “عبدالسلام البدري ” ووزير الخارجية و التعاون الدولي الدكتور “عبدالهادي الحويج”.

تأتي هذه الزيارة “لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وإيضاح رؤية مجلس النواب لحل الأزمة الليبية-حسب ما ورد عن الموقع الإلكتروني للبرلمان.

تتضمن الزيارة الرسمية عدداً من اللقاءات مع المسؤولين المالطيين واستهلها رئيس البرلمان والوفد المرافق له بلقاء وزير الخارجية للشؤون الأوروبية في جمهورية مالطا “إيفارست بارتولو”، كما سيلتقى “عقيلة صالح” في مقر رئاسة الجمهورية مع رئيس جمهورية مالطا “جورج ويليام فيلا “، وسيلتقي لاحقاً مع عدد من أفراد الجالية الليبية في مالطا للاطمئنان على أوضاعهم والمشاكل التي تواجه الجاليات الليبية في الخارج.

وأشار موقع البرلمان إلى أن رئيس مجلس النواب قد وصل جمهورية مالطا عقب اختتام زيارته إلى المملكة المغربية والتي تأتي من ضمن جولاته لإيضاح رؤية مجلس النواب لحل الأزمة في ليبيا .

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