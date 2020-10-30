“رقابة درنة” تمهل مركزاً صحياً مهلة أسبوع لتصحيح أوضاعه

قام فريق تفتيشي من قسم الرقابة الداخلية في مدينة درنة بجولة تفتيشية برفقة عناصر جهاز الحرس البلدي، استهدفت المركز الصحي شهداء القرقف، الكائن بمنطقة الفتائح وتم تسجيل ملاحظات على أوضاع المركز .

ورصد الفريق مخالفات عدة منها أن أدوات الخلع بغرفة الأسنان قد لحق بها الصدأ مع وجود خلل فني بكشاف الضوء لكرسي الأسنان، علاوةً على وجود مشاكل في تصريف حوض المياه بغرفة الأسنان، أيضاً وجود ثلاجة بها محاليل و مواد خاصة بالمعمل، في مكتب بعيد عن المختبر ومنعزل.

وذكرت الصفحة الرسمية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه بناءً على هذه الملاحظات المعيارية تم اتخاذ الإجراءات التي انحصرت في إعطاء مهلة مثبتة من خلال تعهد من إدارة المركز، بتصحيح التجاوزات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الجولة التفتيشية.

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