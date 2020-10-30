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“رقابة درنة” تمهل مركزاً صحياً مهلة أسبوع لتصحيح أوضاعه

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فريق تفتيشي من قسم الرقابة الداخلية في مدينة درنة بجولة تفتيشية برفقة عناصر جهاز الحرس البلدي، استهدفت المركز الصحي شهداء القرقف، الكائن بمنطقة الفتائح وتم تسجيل ملاحظات على أوضاع المركز .

ورصد الفريق مخالفات عدة منها أن أدوات الخلع بغرفة الأسنان قد لحق بها الصدأ مع وجود خلل فني بكشاف الضوء لكرسي الأسنان، علاوةً على وجود مشاكل في تصريف حوض المياه بغرفة الأسنان، أيضاً وجود ثلاجة بها محاليل و مواد خاصة بالمعمل، في مكتب بعيد عن المختبر ومنعزل.

وذكرت الصفحة الرسمية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه بناءً على هذه الملاحظات المعيارية تم اتخاذ الإجراءات التي انحصرت في إعطاء مهلة مثبتة من خلال تعهد من إدارة المركز، بتصحيح التجاوزات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الجولة التفتيشية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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