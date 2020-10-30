رئيس البرلمان يبحث الأزمة الليبية مع الوزير البريطاني جيمس كليفرلي

تلقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار “عقيلة صالح” اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحكومة البريطانية “جميس كليفرلي” وبحث الجانبان آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث أعرب ” كليفرلي” خلال الإتصال عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية .

وأشار وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية إلى ضرورة استمرار العمل لتحقيق السلام الشامل مؤكداً على أن هذه الخطوة تمثل تقدماً ملموساً في الأعمال التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان الليبي.

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