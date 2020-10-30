ورشة عمل لتقييم التهديدات والمخاطر التي تواجه الطيران المدني

شاركت مصلحة المطارات الليبية في ورشة عمل بعنوان “تقييم التهديدات والمخاطر التي تواجه الطيران المدني”، المقامة في تركيا خلال الفترة من 26 حتى 29 أكتوبر 2020 والمنظمة من قبل مكتب التعاون لأمن الطيران بالشرق الأوسط-حسب ما أوردته المصلحة في صفحتها الرسمية.

وتهدف الورشة إلى تقييم المخاطر وتحديد المسؤوليات ووضع الخطط والإجراءات التصحيحية لمواجهة وتخفيف العواقب المحتمل حدوتها وفق المعطيات والمعلومات المتوفرة.. وشارك في هذه الورشة عدد من مديري مطارات طرابلس ومعيتيقة ومصراتة وزوارة ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة.

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