“المدني”: “بركان الغضب” ملحمة أسطورية سيرويها الأب لإبنه ولا ينكرها إلا حاقد

زعم عبدالمالك المدني الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، أن كل من شارك في “بركان الغضب” سيفتخر بذلك، وسيرويها الأب لإبنه ويورثها له ليتناقلها الأجيال القادمة.

وتابع “المدني”، ادعاءه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: بركان الغضب هي ملحمة سيرويها الأب لأبنه ويورثها له ليتناقلها كل الأجيال القادمة.. فمع ازدياد المحن ازدات العزيمة والثبات، لرجال تركوا كل شيء دفاعاً عن الدين والعرض والأرض”.

وادعى “المدني” بقوله: “لا ينكر هذه الملحمة الأسطورية إلا حاقد أو جاحد، ويفتخر كل من شارك فيها ولو بالكلمة والدعاء.. وستبقى بركان الغضب إلى الأبد مطبوعة على جبين كل من اعتدى على طرابلس”.