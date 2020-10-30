عقيله صالح يبحث مع «وزير بريطاني» تحقيق السلام الشامل في ليبيا

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اتصالاً هاتفياً، من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحكومة البريطانية “جميس كليفرلي” حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأزمة الليبية .

وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، فإن “كليفرلي” أعرب خلال الاتصال الهاتفي، عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه الأطراف الليبية.

وأشار”كليفرلي” إلى ضرورة استمرار العمل لتحقيق السلام الشامل .

وأضاف وزير شؤون الشرق الأوسط، بالحكومة البريطانية، أن هذه الخطوة تمثل تقدماً ملموساً في الأعمال التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .