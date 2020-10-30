بعد اعتقال الصحفي المصور صلاح منبيه الزوي.. الليبية للإعلام تتهم الأجهزة الأمنية بالشرق بخرق القانون

اتهمت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية بالاستمرار في خرق القانون، واعتقال الصحفيين بشكل تعسفي.

وأعربت المنظمة عن استنكارها قيام جهاز الأمن الداخلي بمدينة أجدابيا بالقبض على الصحفي المصور صلاح منبيه الزوي يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 مطالبة بإطلاق سراحه.

كما جددت المنظمة مطالبها بعدم القبض على الصحفين في قضايا الصحافة والإعلام إلا بعد أخذ الإذن من الهيئة المختصة بالإعلام، مشيرة إلى أن تجاوزات جهاز الأمن الداخلي غير القانونية تتكرر في غياب تام لمحاسبة الأجهزة الأمنية على خروقاتها المستمرة للقانون.

وأكدت المنظمة تعرض العديد من المعارضين السلميين بما في ذلك الصحفيين إلى محاكمات عسكرية جائرة وحكم على بعضهم بالإعدام أو بالسجن لسنوات طويلة، مشيرة إلى توثيقها (المنظمة الليبية للإعلام المستقل) 33 حالة اعتقال تعسفي منهم 11 امرأة تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في بنغازي.

وطالبت المنظمة بإلغاء هذا القانون والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تحت طائلة هذا القانون لممارستهم حقهم في التعبير السلمي.

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