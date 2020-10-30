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تسجيل 3 حالات كورونا جديدة بغدامس.. والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 34 إصابة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن فريق الرصد والاستجابة غدامس، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفريق عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أن هذا الإعلان يرفع الحصيلة الإجمالية للحالات النشطة في غدامس إلى 34 حالة، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكان المجلس البلدي غدامس، قد اعلن مؤخرا إغلاق المدينة لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الأربعاء الماضي، الساعة 12 ظهرا، حتى يوم السبت القادم الساعة 6 صباحا لزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة.

وأفادت البلدية عبر حسابها على فيسبوك، في بيانٍ مشترك، مع اللجنة المركزية لمجابهة جائحة كورونا، والحرس البلدي والجهات الأمنية، بأن الحظر سيشمل إغلاق المحلات التجارية بنفس المدة المحددة ويُستثنى من ذلك الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب.

وشدد المجلس على أصحاب المناسبات الاجتماعية والأعراس باتباع التعليمات الصادرة فيما يخص إقامة المناسبات الاجتماعية.

وكان البيان قد أكد على أن تلك القرارت تأتي بعد التزايد المخيف للحالات الموجبة المخالطة والجديدة المصابة بالجائحة وعدم التزام المخالطين بالحجر المنزلي.

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غدامس فريق الرصد كورونا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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