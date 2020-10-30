هاتفيا.. صالح يبحث مع مسؤول بريطاني مستجدات الأزمة الليبية

تلقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحكومة البريطانية جميس كليفرلي، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأزمة الليبية.

وأعرب كليفرلي، خلال الاتصال الهاتفي عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل لتحقيق السلام الشامل.

وأضاف وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية، بأن هذه الخطوة تمثل تقدماً ملموساً في الأعمال التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.