“أبو الغيط”: تركيا تستفز دولاً كبرى.. ونهايتها لن تكون “طيبة”

شنّ أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، هجومًا على النظام الحاكم في تركيا، محذرًا من نهايته “لن تكون طيبة” بسبب إصراره على تهديد دولة أوروبية كبرى مثل فرنسا.

وقال “أبو الغيط” في مقابلة تلفزيونية، إن تركيا تتدخل عسكرًيا ضد مصر، وفي سوريا، وفي العراق، وفي القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا، وتصطدم باليونان وقبرص، وتتعمد ممارسة الاعتداءات والاستفزازات في شرقي المتوسط، خاصة عند مناطق اكتشافات الغاز، إضافة إلى أنها تهدد دولة أوروبية كبيرة كفرنسا، وترسل مقاتلات لمناورات مع قبرص.

وأضاف أن النظام التركي الحالي قريب من الاشتباك في مجموعة خلافات حادة مع أطراف إقليمية وعظمى كبرى، بصورة لا يمكن أن تنتهي “نهاية طيبة”.

وأعرب عن قناعته بأن تدخلات تركيا في الإقليم العربي، مثل إيران، تتسم بالحدة والعدوانية، مما يستلزم استفاقة عربية واتخاذ مواقف رادعة تكبح جماح الأطماع التركية في المنطقة”.

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