العالمية لخريجي الأزهر تختتم حملة للتعريف بالسيرة النبوية (صور)

اختتمت بمكاتب المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، حملة بعنوان “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” بمناسبة المولد النبوي الشريف للتعريف بأخلاقه وسيرته الحسنة في ظل الهجمة الشرسة علي الإسلام ونبي الرحمة نبي السلام والإنسانية.

وشملت الحملة عدة مناطق ومدن ليبيا زليتن كعام وادي الشاطئ وادي عتبة سبها بني وليد البيضاء بنغازي والعجيلات بالمنطقة الغربية، كما شملت توزيع مجلات نور للأطفال والتي تبسط لهم أخلاق النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وقدم القائمين على هذه الحملة شكرهم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والشيخ أكرم الجراري رئيس فرع ليبيا على هذه المبادرة الطيبة لتدارس سيرة المصطفي صل الله عليه وسلم.