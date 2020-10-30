ميناء بنغازي يستقبل 13 ألف طن من حبوب القمح

رست على أرصفة ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (أفلدرا) وعلى متنها عدد 375 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

صرح بذلك المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، موضحا أيضا أن السفينة (لونا أف) رست بالميناء على متنها عدد 75 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب (فور تونا) والتي على متنها 13000 طن من حبوب القمح.

وأشار في منشور على الصفحة الرسمية للميناء بموقع “فيسبوك” إلى أن سفينة نقل السيارات (قراند كولونيا) بميناء جليانه قد رست على رصيف الميناء وعلى متنها عدد 1295 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.