صالح يجري زيارة إلى مالطا لمناقشة الأزمة الليبية

أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جلسة مباحثات ثنائية مع جورج فيلا رئيس الجمهورية في مالطا، في القصر الرئاسي في جمهورية مالطا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المباحثات الثنائية تطرقت إلى أخر تطورات الأزمة الليبية والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة لحلها، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع حضره كل من وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ونظيره المالطي يفارست بارتولو.

وكان صالح قد وصل أمس الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج.

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