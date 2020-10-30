أنباء عن لقاء مرتقب بين عقيلة والسراج في مالطا

رجحت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر ليبي استضافة العاصمة المالطية فاليتا لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وذكرت سبوتنك أن اللقاء الذي يصادف وجود صالح في فاليتا ربما يعقد بوساطة الرئيس المالطي من أجل تقارب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وكان عقيلة قد طرح مبادرة سياسية تبين مهام السلطة المؤقتة في المرحلة الانتقالية التي تعتمد على ثلاث مراحل، الأولى سيتم التركيز فيها على توحيد مؤسسات الدولة، وتوفير حاجات المواطنين، أما المرحلة الثانية فتهتم بإقرار القواعد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

أما المرحلة الثالثة التي ستكون في الأشهر الستة الأخيرة، ستخصص لتهيئة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه وبعد الانتهاء من تلك المراحل ستستقر الأمور ويختار الشعب الليبي رئيسا ومجلس نواب جديد.

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