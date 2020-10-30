ليبيا الان

إيطاليا: نمارس نفوذا على حكومة الوفاق للدفع بالمسار السياسي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن السيناريو الجديد الذي أعقب اتفاق وقف النار الدائم في ليبيا كان ضروريا لمنع الأزمة من التحول إلى صراع إقليمي.

وجاءت تصريحات دي مايو قبل زيارته إلى الشرق الأوسط اليوم.

ومن جهة ثانية وصف وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو التطورات الأخيرة في ليبيا بالإيجابية.

وأضاف بأنه ومنذ التوقيع على وقف إطلاق النار انطلقت من جديد عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي بمشاركة إيطاليا.

وذكر ستيفانو أن بلاده تمارس نفوذا على حكومة الوفاق مؤكدا أن هذا التأثير ينبغي أن يتم إدراكه من الناحية الإيجابية على أنه تعاون تجاه المسار السياسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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