إيطاليا: نمارس نفوذا على حكومة الوفاق للدفع بالمسار السياسي

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن السيناريو الجديد الذي أعقب اتفاق وقف النار الدائم في ليبيا كان ضروريا لمنع الأزمة من التحول إلى صراع إقليمي.

وجاءت تصريحات دي مايو قبل زيارته إلى الشرق الأوسط اليوم.

ومن جهة ثانية وصف وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو التطورات الأخيرة في ليبيا بالإيجابية.

وأضاف بأنه ومنذ التوقيع على وقف إطلاق النار انطلقت من جديد عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي بمشاركة إيطاليا.

وذكر ستيفانو أن بلاده تمارس نفوذا على حكومة الوفاق مؤكدا أن هذا التأثير ينبغي أن يتم إدراكه من الناحية الإيجابية على أنه تعاون تجاه المسار السياسي.

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