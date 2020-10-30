المريمي يكشف كواليس زيارة صالح إلى مالطا وينفي لقائه مع أعضاء من الوفاق

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى مالطا، تمت بناء على دعوة من رئيس مالطا

وبين المريمي، في تصريح إعلامي، أن صالح التقى حال وصوله وزير خارجية مالطا لتناول تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار اهتمام مالطا بالأزمة الليبية، وباعتبارها إحدى دول حوض البحر المتوسط

وكشف المريمي، أن صالح سيلتقي رئيس جمهورية مالطا وكبار المسؤولين، كما سيلتقي الوفد، الجالية الليبية الموجودة في مالطا.

وعن احتمال لقاء عقيلة صالح، في مالطا بأحد أعضاء حكومة الوفاق غير المعتمدة، نفى المريمي وجود مثل هذا اللقاء ضمن تفاصيل البرنامج المُعد للزيارة، إلا أن تكون هناك أمور قد جدت لكن لم يعلن عنها.

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