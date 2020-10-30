شركة “الهروج” تستعرض نشاط شركة “RPS” في ليبيا

بحثت شركة “الهروج” للعمليات النفطية، رفقة المؤسسة الوطنية للنفط، ومديري إدارة الهندسة النفطية بالقطاع مع شركة “RPS” الإنجليزية؛ التعاون المُشترك بين الطرفين.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد بقاعة الاجتماعات لشركة “الهروج” للعمليات النفطية بمقرها الرئيس طرابلس؛ استعراض نشاط شركة “RPS” في ليبيا، والمتمثل في إجراء الدراسات الجيولوجية والمكمنية مع كل من شركة الواحة، والخليج العربي وشركة “سرت”، إضافة لاستعراض نشاطها في مجال التدريب ومراجعة الاحتياطي النفطي لبعض الشركات.

وبحث المجتمعون، أيضًا، دراسات تقييم الأحواض الرسوبية في ليبيا مثل “حوض سرت، وحوض غدامس وحوض مرزق”.

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