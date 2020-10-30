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روسيا: المرتزقة يتسربون من “سوريا وليبيا” للقاتل في “قره باغ”

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها لا تستبعد خطر “تسرّب” مرتزقة مسلحين من “سوريا وليبيا”، للمشاركة في المعارك داخل إقليم “قره باغ”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن إنكار مثل هذا الخطر في إشارة إلى “تسلل المرتزقة”، مسألة شبه مستحيلة.

وأضاف وفق وكالة “نوفوستي”، أن أجهزة الأمن الروسية تراقب الوضع بكل تركيز، نظرًا لخطورة مثل هذا التطور على مستقبل الأوضاع في المنطقة ككل.

وشدد على أنه فيما يتعلق بـ”مكافحة الإرهاب”؛ فإنه من الضروري تحليل ورصد أي مخاطر، حتى لو كانت محتملة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الاستباقية الحتمية.

وكانت موسكو قد كشفت عن هواجس مترتبة على مشاركة مقاتلين مسلحين قادمين من سوريا وليبيا، في المواجهات الدامية الجارية بين أذربيجان وأرمينيا.

وتحدثت تقارير إعلامية واستخباراتية عن قيام تركيا بنقل المرتزقة من “سوريا وليبيا” إلى منطقة “قره باغ”؛ للمشاركة في المواجهات الدائرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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