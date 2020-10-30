التكبالي: السراج كان يعلم أنه سيبقى في منصبه إلى ما بعد أكتوبر

رجح عضو مجلس النواب علي التكبالي، بقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في منصبه حتى تشكيل حكومة جديدة تنتقل إليها السلطة.

وقال التكبالي، في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن التوصل لتوافق بشأن إنتاج سلطة جديدة وحول شاغلي المناصب العليا داخلها لن يكون أمرا سهلا، خاصة أن الحوار المقرر عقده في تونس يجمع بين شخصيات مضادة توجد بينها الكثير من الخلافات وآراؤها متباينة، موضحا أن الحوار سيستغرق وقتا طويلا ولن ينتهي في أسابيع أو في بعض الجلسات، كما قد ينتهي بـ “الفشل”.

كما أشار التكبالي إلى أن السراج عندما ربط استقالته بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة يسلم لها مهامه، كان يعلم جيّدا أنه سيبقى في منصبه إلى ما بعد أكتوبر.