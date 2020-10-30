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بينهم “سفير”.. أفريقيا الوسطى تطرد 6 دبلوماسيين ليبيين

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وسائل إعلام محلية في جمهورية إفريقيا الوسطى، عن طرد ستة دبلوماسيين ليبيين، بعد وضعهم رهن الإقامة الجبرية ومصادرة جوازات سفرهم قبل ترحيلهم إلى المغرب.

وأعلنت السلطات طرد الدبلوماسيين الليبيين ، بعد يوم من اعتقالهم في مطار “بانغي”، وكان من بين هؤلاء الدبلوماسيين، السفير عيسى عمر الباروني.

وقد اعتقلتهم قوات أمن المطار فور وصولهم من المملكة المغربية، ثم وضعوا رهن الإقامة الجبرية في فندق بالعاصمة تحت الحراسة، حسبما أفاد الموقع الإخباري المحلي “سي إن سي”.

و أوضح مسؤول رئاسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن هناك شكوكًا حول صلاحية تأشيراتهم، وأن الحكومة “فضلت طردهم”.

في غضون ذلك، يؤكد الدبلوماسيون الليبيون أن وصولهم قد تم وفق الأعراف الدولية.

يشار إلى أن شؤون السفارة الليبية هناك؛ ظلت تُدار منذ عدة سنوات من خلال القائم بالأعمال الذي أعلن في عام 2018، أنه لن يعترف بحكومة الوفاق الوطني، معلنًا اعترافه بالحكومة الليبية.

وقامت حكومة “الوفاق” الوطني بإقالته من مهامه في ديسمبر 2019.

ومنذ ذلك الحين ، اتهمت “الوفاق”، “بانغي”؛ بعرقلة أي محاولة لتعيين سفير جديد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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