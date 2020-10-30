بعد وضعهم في الإقامة الجبرية.. أفريقيا الوسطى تطرد 6 دبلوماسيين تابعين لـ”الوفاق”

أثارت واقعة طرد ستة دبلوماسيين ليبيين تابعين لحكومة الوفاق، من أفريقيا الوسطى قبل أيام وإعادتهم إلى المغرب، ضجة كبيرة كشفتها وسائل إعلام محلية أفريقية.
وذكرت وسائل الإعلام في أفريقيا الوسطى أنه تم مصادرة جوازات سفر السفراء الـ 6 ووضعتهم تحت الحراسة، رغم إعلان وصولهم وفق الأعراف الدبلوماسية.
وأوضحت جريدة «سي إن سي» المحلية الخميس الماضي، أن واقعة طرد الدبلوماسيين الليبيين شملت السفير عيسى عمر باروني، الذي اعترضته السلطات في مطار بانغي، بعد يوم واحد من اعتقالهم لدى وصولهم إلى مطار مبوكو، يوم الجمعة الماضي، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية، وذلك بعد تعيينهم من حكومة الوفاق لهم.
وأضافت الجريدة أن قوات أمن المطار ألقت القبض علي الدبلوماسيين الـ 6 فور وصولهم من المملكة المغربية، ثم وضعتهم قيد الإقامة الجبرية في فندق بالعاصمة تحت الحراسة وفي الوقت الذي يدعي فيه الدبلوماسيون الليبيون إن وصولهم جرى وفقًا للأعراف الدولية، يبرر مسؤولون في بانغي الأمر بمشكلة التأشيرة، إذ يوضح مسؤول بالرئاسة أن هناك شكوكًا حول تأشيراتهم.
ويُصرِّف أعمال السفارة منذ عدة سنوات القائم بالأعمال الذي أعلن في 2018 عدم اعترافه بحكومة الوفاق، لينضم إلى الحكومة الليبية الموقتة، بعدها أقالته حكومة فائز السراج من مهامه في ديسمبر 2019. ومنذ ذلك الحين اتهمت حكومة السراج بانغي بعرقلة أية محاولة لتعيين سفير جديد.
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