بعد وضعهم في الإقامة الجبرية.. أفريقيا الوسطى تطرد 6 دبلوماسيين تابعين لـ”الوفاق”

أثارت واقعة طرد ستة دبلوماسيين ليبيين تابعين لحكومة الوفاق، من أفريقيا الوسطى قبل أيام وإعادتهم إلى المغرب، ضجة كبيرة كشفتها وسائل إعلام محلية أفريقية.

وذكرت وسائل الإعلام في أفريقيا الوسطى أنه تم مصادرة جوازات سفر السفراء الـ 6 ووضعتهم تحت الحراسة، رغم إعلان وصولهم وفق الأعراف الدبلوماسية.

وأوضحت جريدة «سي إن سي» المحلية الخميس الماضي، أن واقعة طرد الدبلوماسيين الليبيين شملت السفير عيسى عمر باروني، الذي اعترضته السلطات في مطار بانغي، بعد يوم واحد من اعتقالهم لدى وصولهم إلى مطار مبوكو، يوم الجمعة الماضي، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية، وذلك بعد تعيينهم من حكومة الوفاق لهم.

وأضافت الجريدة أن قوات أمن المطار ألقت القبض علي الدبلوماسيين الـ 6 فور وصولهم من المملكة المغربية، ثم وضعتهم قيد الإقامة الجبرية في فندق بالعاصمة تحت الحراسة وفي الوقت الذي يدعي فيه الدبلوماسيون الليبيون إن وصولهم جرى وفقًا للأعراف الدولية، يبرر مسؤولون في بانغي الأمر بمشكلة التأشيرة، إذ يوضح مسؤول بالرئاسة أن هناك شكوكًا حول تأشيراتهم.

ويُصرِّف أعمال السفارة منذ عدة سنوات القائم بالأعمال الذي أعلن في 2018 عدم اعترافه بحكومة الوفاق، لينضم إلى الحكومة الليبية الموقتة، بعدها أقالته حكومة فائز السراج من مهامه في ديسمبر 2019. ومنذ ذلك الحين اتهمت حكومة السراج بانغي بعرقلة أية محاولة لتعيين سفير جديد.