“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 972 إصابة جديدة بـ”كورونا” ووفاة 16 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا و819 حالة شفاء و16 وفاة.

جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية للمركز بموقع “فيسبوك”، حيث أوضح التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (235) .

وجاء في البيان أن المركز الوطني استلم عدد (3875) عينة موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1330) عينة – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (484) عينة – .مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1270) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (10) عينات – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (26) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (63) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (200) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (143) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (45) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (72) عينة – .مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (32) عينة – .مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة).

وأوضح بيان المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2903) عينة سالبة، وعدد (972) عينة موجبة (760 جديدة + 212 مخالطة).

وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 359 حالة جديدة

عدد 107 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 184 حالة جديدة

3.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة مخالطة

4.العجيلات

عدد 18 حالة جديدة

5.السبيعة

عدد 5 حالة مخالطة

6.جنزور

عدد 22 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.زليتن

عدد 4 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

9.سواني بن ادم

عدد 12 حالة جديدة

10.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

11.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

12.العواته

عدد 2 حالة جديدة

13.مصراته

عدد 13 حالة مخالطة

14.غريان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

15.القلعة

عدد 8 حالة خديدة

عدد 8 حالة مخالطة

16.بني وليد

عدد 15 حالة جديدة

17.الواحات

عدد 9 حالة جديدة

18.سرت

عدد 14 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

19.الجفارة

عدد 5 حالة جديدة

20.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

21.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

22.النواجي الاربع

عدد 3 حالة جديدة

23.لماية

عدد 3 حالة جديدة

24.الشقيقة

عدد 5 حالة جديدة

25.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

26.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

27.صبراته

عدد 7 حالة جديدة

28.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

29.القره بوللي

عدد 12 حالة جديدة

30.زواره

عدد 10 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

31.باطن الجبل

عدد 9 حالة جديدة

32.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

33.الزاوية المركز

عدد 24 حالة جديدة

عدد 22 حالة مخالطة

34.الزاوية الغرب

عدد 6 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

35.الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

وأوضحت أن تفاصيل الــ ( 819 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 512 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في الزاوية الجنوب

3.عدد 40 حالة في بني وليد

4.عدد 16 حالة في غريان

5.عدد 4 حالات في صرمان

6.عدد 35 حالة في سرت

7.عدد 68 حالة في مصراته

8.عدد 7 حالات في زليتن

9.عدد 3 حالات في باطن الجبل

10.عدد 110 حالة في زواره

11.عدد 20 حالة في الزاوية المركز

12.عدد 2 حالة في الزنتان

وتفاصيـل الـ ( 16 ) حالة وفاة:

1.عدد 1 حالة في صبراته

2.عدد 2 حالة في بني وليد

3.عدد 2 حالة في سرت

4.عدد 3 حالات في مصراته

5.عدد 4 حالات في بنغازي

6.عدد 1 حالة في زليتن

7.عدد 1 حالة في الخمس

8.عدد 1 حالة في مسلاته

9.عدد 1 حالة في زواره

ولفت البيان أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 60628 ، والحالات النشطة 25412، والمتعافين 34369، والوفيات 847.