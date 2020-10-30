البرلمان العربي يُدين الزجّ “المنهجي” بالمرتزقة في ليبيا

أصدر البرلمان العربي بيانًا، في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، بمقر الجامعة العربية، الخميس؛ شدّد فيه على دعمه التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا.

وأكد البرلمان على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجددًّا رفضه وإدانته الخروقات المتكررة لحظر السلاح، إضافة إلى استقدام المقاتلين المرتزقة والإرهابيين، بشكل قال البرلمان إنه “منهجي”.

وطالب البرلمان العربي، بإخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا والتوصل إلى حل دائم لما وصفه بـ”التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة”، ومواصلة الحوار بين الليبيين لتحقيق تطلعات الشعب لحياة كريمة وآمنة ومستقرة.

كما رحّب البرلمان، في بيانه، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين أطراف اللجنة العسكرية بجنيف، مشيدًا بالروح الإيجابية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر بالقاهرة، نهاية سبتمبر من هذا العام.

وعلى صعيد المستجدات السياسية والاقتصادية؛ أشاد البرلمان بنتائج الحوار بين وفديْ النواب والأعلى للدولة في “بوزنيقة”؛ مثمنًا الدور المصري في دعم مبادرات تسوية الأزمة الليبية إضافة للدور الجزائري والتونسي، مؤكدًا على ضرورة استئناف إنتاج النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية بشكل كامل.

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