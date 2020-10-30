الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليوم الجمعة تهيأت الفرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الشمال خاصة الساحلية، ودرجات الحرارة تميل للانخفاض على اغلب المناطق خاصة المرتفعات الجبلية.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي يتوقع تكاثر للسحب من حين الى آخر على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة يوم الغد ، واحتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19 – 24) مْ.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب يتوقع تكاثر للسحب من حين الى آخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، واحتمال ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19 – 24) مْ ، وتصل الى (27 ) مْ على جالو والجغبوب.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب ، وتتكاثر أحياناً على الحمادة والجفرة والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24 – 29) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26 – 28) مْ. L

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