“الإنماء” يناقش آثار وقف تمويل الشركات التابعة له

ناقش صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خلال اجتماع موسّع عقده رفقة الشركات المستهدفة بالتمويلات الاستثمارية والقروض؛ موضوع الإقراض والتمويلات الاستثمارية.

وشدد الاجتماع، الذي عقد في مقر الصندوق بطرابلس، على ضرورة موافاة المجلس بتقرير شامل حول كافة المؤشرات المالية والفنية والاجتماعية والاقتصادية؛ التي ترتبت على وقف التمويلات عن الشركات التابعة للصندوق.

كما نُوقشت الآثار الناجمة عن وقف منح التمويلات الاستثمارية والمتمثلة في عدم إمكانية تسديد مرتبات العاملين، بالإضافة إلى التوقف شبه التام لأنشطة القائمين عليها.

وخلُص الاجتماع إلى إمكانية إعداد تقرير شامل يبيّن الآثار السلبية بالمؤشرات، خلال أسبوع من تاريخه، بالإضافة إلى عقد ندوة مصغرة لمناقشة هذه الآثار، بمشاركة كافة الجهات المعنية، وإحالة النتائج التي يتم التوصل إليها إلى الجهات ذات العلاقة.

وشارك في الاجتماع من جانب الصندوق، المدير العام المكلف، والمدير العام للإدارة المالية، بالإضافة إلى المدير العام للتخطيط والمتابعة، والمكتب القانوني للصندوق.

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