العباني: انحياز البعثة الأممية لجماعة الإخوان المسلمين يتسبب في عجزها عن إيجاد حل للأزمة

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني، أن تعثر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن إيجاد حلول للصراع الجاري سببه انحياز البعثة لمصراتة وجماعة الإخوان المسلمين خلال الحوار الليبي، مشيرا إلى أن المنظمة تختار ممثلين في الحوار من مدن معينة وتتجاهل أخرين.

وقال العباني في بيان له عبر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البعثة الأممية تعيد ما حدث في حوار الصخيرات، حين انحازت في اختياراتها لشخصيات ووجوه صدئة وفاسدة لا رصيد سياسي ولا اجتماعي لها دون أن تستند في اختيارها على أسس أو معايير.

وأضاف العباني أنه من خلال اطلاعه على قائمة المحاورين الذي اختارتهم البعثة، لاحظ أن حوالي 40 منهم من طيف واحد، ينتمون إلى جماعة الإخوان أو متعاطفين معهم، لافتا إلى أن البعثة قد أغفلت مناطق ومدنا بعينها، وحابت مدنا أخرى، في إشارة منه إلى مصراتة، الأمر الذي يجعل حوار تونس لا يقل سوءا عن مخرجات الصخيرات السابق.

وتابع العباني أن عجز البعثة عن تقديم حل حقيقي للأزمة سيذهب بالبلاد إلى إنتاج صخيرات 2، وأن يتم فرضه بقرار من مجلس الأمن.

وكان العباني، قد انتقد في وقت سابق توجيه البعثة الأممية في ليبيا، دعوة لـ 75 مشاركا، بزعمها أنهم يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية، موضحا أنهم لا يمثلون إلا التيار الإخواني والمال الفاسد، وأن هذا سيعمل على استمرار الفساد وتغلغل الإخوان في مفاصل الدولة.

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