اليوم.. وليامز في حوار مباشر مع الليبيين عبر منصة الحوار

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعوتها إلى الليبيين للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول العملية السياسية والميثاق الوطني الليبي، المقرر انعقاده اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020.

وأكدت البعثة الأممية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه يمكن للمواطنين الراغبين في المشاركة بالحوار التسجيل في منصة الحوار الليبي الموقع http://alhiwar.ly.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إطلاقها “منصة الحوار الليبي” التفاعلية بهدف التواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من الليبيات والليبيين من مختلف مناطق ليبيا وخارجها، بشكل مباشر، طوال فترة انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتابعت البعثة أن المنصة تتيح الفرصة لجميع شابات وشبان ونساء ورجال ليبيا الاطلاع على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي والتفاعل مع البعثة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يتعلق بعملية ملتقى الحوار عبر التسجيل في المنصة.