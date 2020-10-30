«أوغلو»: التقيت ستيفاني لأؤكد لها استمرار تركيا في دعم «الشعب الليبي الودود»

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه التقى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن وزارة الخارجية التركية، فإن أوغلو قال:” دعمنا للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة مستمر في توفير السلام والاستقرار الدائم في ليبيا”.

وتابع وزير الخارجية التركي لـ”ويليامز” أن تركيا ستظل دائما مع شعب ليبيا والأصدقاء، وستقف دائما الى جانب شعب ليبيا الودود والإخوة” على حد تعبيره.

وكانت تركيا، نشرت صورا لتدريبات عناصر موالية لحكومة الوفاق للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وهي عبارة عن مجموعات من المليشيات المسلحة مجهولة الانتماء، وذلك في تحد تركي جديد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين أعلنوا عن ترحيبهم باتفاق وقف إطلاق الدائم بين الأطراف الليبية ضمن اجتماعات 5+5.

وشاركت مليشيا عملية “بركان الغضب” أيضا مجموعة من صور تدريبات المليشيات المسلحة، زاعمة أنها عملية تدريب للطلبة العسكريين الليبيين في تركيا بمركز أسبرطة للتدريب على مكافحة الإرهاب، ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين حكومة الوفاق وتركيا”.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر قبل أيام أيضا صورا لتدريبات عسكرية، أكدت أنها تأتي في إطار استمرار التدريبات العسكرية وفق «اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية»، على حد قولها.

وانتهت، الجمعة الماضي، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع انحاء ليبيا.

ونصت المادة الثانية من الاتفاق والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.