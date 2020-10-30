ستيفاني ويليامز: الليبيون يريدون انتخابات حرة تمثلهم وتعبر عن وحدة البلاد

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أمس الخميس، إن قرار عقد الانتخابات يجب اتخاذه من الليبيين أنفسهم.

وأضاف ويليامز في تصريح إعلامي أن البعثة تقوم بمشاروات على مستوى واسع من الليبيين مؤكدة أن الليبيين يريدون الانتخابات لافتة إلى أنه يجب تمثيل الليبيين ووحدة أراضيهم بشكل ديمقراطي في انتخابات حرة سواء بالنسبة للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وأوضحت أن إجراء الانتخابات يجب وضعه في المحادثات السياسية، مبينة أن الليبيين يريدون مؤسسات للدولة وحكومة تكنوقراط تركز على تقديم الخدمات للشعب وتحضير أرضية للانتخابات

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