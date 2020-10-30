توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها بنغازي

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فيها 466 حالة، ضمن 972 حالة أحصاها في عموم البلاد.

وفي بيانه رقم «235» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أحصى المركز 184 حالة في بنغازي، و46 حالة في الزاوية المركز، و30 حالة في زوارة، و25 حالة في جنزور، و20 حالة في سرت، و16 حالة في القلعة، و15 حالة في بني وليد، و14 حالة في العجيلات، و13 حالة في مصراتة، و12 حالة في سواني بن ادم، والقرة بوللي.

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إضافة إلى عشر حالات في صرمان و الزاوية الغرب، وتسع في قصر الأخيار والواحات وباطن الجبل والزنتان، وسبع في صبراتة، وست في غريان ويفرن، وخمس حالات في السبيعة و الجفارة والشقيقة، وأربع في زليتن والزاوية الجنوب وغدامس، وثلاث في النواحي الأربع والماية، و وحالتين في العواته، وحالة في ظاهر الجبل والخمس وترهونة ومسلاتة ونالوت.

وتوزعت حالات الشفاء التي أحصاها المركز (819) بواقع 512 حالة في طرابلس، و110 حالة في زوارة، و68 حالة في مصراتة، و40 حالة في بني وليد، و35 حالة في سرت ، و20 حالة في الزاوية المركز، و16 حالة في غريان، وسبع حالات في في زليتن، وأربع حالات في صرمان، وثلاث في باطن الجبل، وحالتين في الزاوية الجنوب والزنتان.

وتوزعت 16 حالة وفاة سجلتها البلاد اليوم، بواقع حالة في صبراتة، وزليتن والخمس ومسلاتة وزوارة، وحالتين في بني وليد وسرت، وثلاث في مصراتة، وأربع في بنغازي.

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