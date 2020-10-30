عقيلة والوفد المرافق له يجتمعان بسفراء الدول الأوروبية لدى مالطا

أخبار ليبيا24

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، اليوم الجمعة، اجتماعا تقابليا هاما مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا.

أتى ذلك، بتنسيق وحضور وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي إيفارست بارتولو، بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية.

وجى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحلها؛ إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي مع ليبيا خاصة دول حوض المتوسط.

وركّز الاجتماع، على ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، والتأكيد للسفراء الحاضرين على أنه وبالرغم من الساحل الشاسع الذي يقع تحت سيادة الحكومة الليبية، الا أنه لم يتم تسجيل حالة بيع واحدة للبشر.

وتطرق خلال الاجتماع إلى ملف إعادة الاستثمار، والتركيز بشكل أساسي على أهمية الأمن والاستقرار في ليبيا، ومدى تأثيره على دول الجوار الأوروبي.