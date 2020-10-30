«الدرقاش»: الحكومات السابقة كانت تعتمد على نفط المنطقة الشرقية فقط بضغط دولي

زعم مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي” من مصراتة، أن المجتمع الدولي، أرغم الحكومات السابقة على الاعتماد فقط على نفط المنطقة الشرقية، على حد قوله.

وكتب “الدرقاش” المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، تعليقاً على إعلان مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، افتتاح حقل نفطي في نالوت، قائلاً: “خطوة مهمة نحو تدشين استكشاف وانتاج النفط في المنطقة الغربية” وفق تعبيره.

وتابع “الدرقاش”: “من المعروف أن مناطق الغرب الليبي تحوي ثروات طبيعية عديدة في مقدمتها النفط والغاز لكن هناك توجه دولي أرغم الحكومات السابقة الاعتماد فقط على نفط المنطقة الشرقية وكأن ذلك مقصود للتلاعب بمستقبل ومصير هذه الدولة” على حد زعمه.