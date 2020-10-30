العريبي: يجب أن تخلو السلطة القادمة من مسؤولي مجلسي “النواب والدولة”

جدد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبى ترحيبه، اليوم الجمعة، بعقد الملتقى السياسي بين الأطراف الليبية في تونس، رافضا إعادة إنتاج المسؤولين الحاليين في المشهد الجديد.

وأعرب العريبي في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ عن أمنياته بنجاح اجتماعات تونس المقرر عقدها في 9 نوفمبر المقبل، وقال: “نتمنى أن تحرص البعثة على ان يكون المخرج وطنيا خالصا، بحيث لا يكون فى السلطات القادمة أى شخص شغل منصبا فى رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الدولة أو المجلس الرئاسي أو الحكومة الليبية وعليهم التعهد بذلك”.

وانطلقت اجتماعات الحوار السياسي يوم الاثنين الماضي عبر الإنترنت، تمهيدا لعقد حوار مباشر في تونس الشهر المقبل برعاية الأمم المتحدة، وسط توقعات بتولي رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مواقع مهمة في المرحلة المقبلة.