«عقيلة صالح» ووفد الحكومة الليبية يلتقون سفراء الاتحاد الأوروبي في مالطا

حضر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب صباح اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 م اجتماعاً تقابلياً هاماً ضم الدكتور عبدالسلام البدري نائب رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي مع سفراء دول الاتحاد الاوربي لدى مالطا بتنسيق وحضور إيفارست بارتولو وزير الخارجية و الشؤون الاوروبية المالطي بمقر وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية المالطية.

و تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة ملف اعادة الاستثمار، و التركيز بشكل أساسي على اهمية الامن و الاستقرار في ليبيا لتأثير دول اوروبا وحوض المتوسط و تأثرها به.

و تجدر الاشارة الى ان مالطا تكتسب اهمية خاصة بالنسبة لليبيا حيث تعتبر ضمن الدول الجارة، التي تربطها حدود بحرية مباشرة معها، اضافة الى كونها عضوا في دول الاتحاد الاوروبي.