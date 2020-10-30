«عقيلة صالح» ووفد الحكومة الليبية يلتقون سفراء الاتحاد الأوروبي في مالطا

حضر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب صباح اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 م اجتماعاً تقابلياً هاماً ضم الدكتور عبدالسلام البدري نائب رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي مع سفراء دول الاتحاد الاوربي لدى مالطا بتنسيق وحضور إيفارست بارتولو وزير الخارجية و الشؤون الاوروبية المالطي بمقر وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية المالطية.
و تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة ملف اعادة الاستثمار، و التركيز بشكل أساسي على اهمية الامن و الاستقرار في ليبيا لتأثير دول اوروبا وحوض المتوسط و تأثرها به.
و تجدر الاشارة الى ان مالطا تكتسب اهمية خاصة بالنسبة لليبيا حيث تعتبر ضمن الدول الجارة، التي تربطها حدود بحرية مباشرة معها، اضافة الى كونها عضوا في دول الاتحاد الاوروبي.
أضف تعليقـك