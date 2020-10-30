وليامز تلتقي في أنقرة مع أوغلو لبحث المستجدات الليبية

أخبار ليبيا24

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة في أنقرة، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للتباحث في آخر المستجدات على الساحة الليبية والتحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب.

وقالت البعثة، إن أوغلو أبدى ترحيب بلاده بحل سلمي وسريع للأزمة الليبية عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر بين الفرقاء الليبيين.

وأضافت البعثة، أن وليامز التقت بنائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، وعبرت عن تقديرها لدعم تركيا للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية.