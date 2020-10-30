تسجيل 972 إصابة جديدة بكورونا من بين 3875 فحصا

من جملة 3875 عينة تسلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من 12 مختبرا موزعا على عدد من المدن والمناطق أظهرت وجود 2903 عينات سالبة و972 إصابة بفيروس كورونا بينها 760 حالة إصابة جديدة و212 حالة مخالطة.

ومازالت مدينة طرابلس متصدرة لسلم أعداد الإصابات بالفيروس حيث سجلت 466 بينها 359 إصابة جديدة تليها بنغازي بـ184 حالة جديدة وتراوحت الإصابات الأخرى في المدن التي تسلم منها المركز بين حالة إصابة واحدة إلى 46 حالة سجلت أعلاها في الزاوية المركز.

وسجلت حالات الشفاء رقما يدعو إلى التفاؤل، حيث سجل المركز 819 حالة شفاء كانت الحالات الأكثر من نصيب مدينة طرابلس بتسجيلها 512 حالة تليها مدينة زوارة بـ110 حالات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 34369 حالة فيما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع أعداد الحالات منذ بدء الجائحة إلى 847.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية