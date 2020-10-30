مهجروا مرزق يعلنون انطلاق حراك 30 أكتوبر الرافض لدور البعثة الأممية وإختيارها لمحمد لينو في حوار تونس

ليبيا – أصدر مهجروا مدينة مرزق بياناً لهم بشأن اللائحة الصادرة للشخصيات المثملة في إدارة الحوار السياسي المزمع عقده في تونس.

مهجروا مرزق وفي بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه باركوا المساعي السياسية الرامية لحل النزاع المسلح فوق التراب الليبي وعودة الإستقرار المنشود وإقامة دعائم الدولة المنشودة بدستورها المنتظر برعاية الأمم المتحدة وبعثتها برئاسة ستيفاني وليامز .

وأضاف البيان:” إلا إننا وبعد صدور اللائحة النهائية للشخصيات المتمثلة في إدارة الجوار السياسي المزمع عقدة في تونس ، فإننا ندين ونستنكر ونشجب بأشد العبارات للبعثة وعبثية اختياراتها للشخوص الممثلين عموما”.

وأعربوا عن تضامنهم مع السخط الشعبي الليبي اتجاه تلك الشخصيات التي هي سببا مباشرة في تفاقم الوضع الحالي في ليبيا وفشلها الذريع في تسوية أي ملف أوكل لها على مدى السنين الماضية.

وتابع البيان :”نبدي امتعاضنا وسخطنا للبعثة وممثليها على الإصرار الغير مبرر والمجحف للحقيقة بتصدر المجرم محمد آدم لينو (مكون التبو ) وتمثيله عن مدينة مرزق رغم حجم الممارسات الاجرامية الممارسة من طرفه ضد السكان الأصليين بالمدينة لاسيما كونه الممول المباشر لحرب التهجير القسري الذي شهدته المدينة في أغسطس من العام الماضي والتي راح ضحيتها العديد من الشباب والأطفال والنساء دون وجه حق لاسيما المخطوفين الذين ظل مصيرهم مجهولا حتى هذه اللحظة”.

وخاطب مهجروا مرزق رئيس البعثة الأممية بالقول:”في الوقت الذي نشد فيه على يدكم في إدانة الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي نالتها المدينة وانتهت بتهجير أهلها قسرية لخارجها ؛ نطالبكم بفتح تحقيق دولي في مجرمي الحرب ومموليها وداعميها وتقديمهم للعدالة وإذ أننا لا ندري جوهر إصراركم المتعمد اتجاه المدعو المشبوه محمد آدم ممثلا عن مدينة مرزق في كل الحوارات السياسية للدولة وتجاهل الغالبية العظمى من سكانها الأصليين من مكون العرب البالغ عددهم 40000 نسمة رغم كم المناشدات المتعددة والتي توالت على بريدكم من المجلس التسيري والمجلس الاجتماعي ومجلس الحكماء بالمدينة”.

وأعلن مهجروا مرزق انطلاق حراك 30 أكتوبر الرافض لدور البعثة الأممية في التمديد من عمر الأزمة الليبية وإختيار شخصيات مهمة في جرائم التهجير القسري وآخرون متهمون بإفساد الحياة السياسية في ليبيا كممثلين عن الشعب الليبي العظيم بدلا عن معاقبتهم.

مهجروا مدينة مرزق طالبوا الشعب الليبي عامة ومهجروا المدينة خاصة للخروج للميادين والساحات يوم 30 أكتوبر في كل المدن والقرى للتعبير عن رفضهم لهذه الممارسات المشبوهة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية