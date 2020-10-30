الزبيدي: القوارب التي أرسلتها إيطاليا لخفر السواحل كانت لغرض إغراق المهاجرين في البحر

ليبي – قال أستاذ القانون الدولي بالجامعات الليبية محمد الزبيدي إن الغرض من القوارب التي أرسلت إلى ما يسمى خفر السواحل الليبي في الاتفاق الإيطالي الذي وصفه بـ”المليشياوي”كان بغرض إغراق المهاجرين في البحر أو إعادتهم إلى مراكز الاحتجاز ليبيا.

الزبيدي وفي تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية” اليوم الجمعة أوضح أن المنظمات الإنسانية التي تحاول إنقاذ الغرقى في البحر حاربتهم البوارج الحربية الإيطالية أكثر من مرة، مضيفا أنه حتى من يتم إنقاذه بواسطة هذه المنظمات لا يسمح له بالرسو في الموانئ الأوروبية.

وانتقد تعاون الإيطاليين وهم جزء من أوروبا مع مليشيات وعناصر إرهابية مصنفة دوليا أشهرهم الإرهابي المصنف دوليا عبدالرحمن البيدجا لاتجاره بالبشر.

الأكاديمي الليبي أشار إلى استقبال البيدجا بشكل حافل في إيطاليا من قبل وزارة الداخلية الإيطالية وخفر السواحل الإيطالي قبل اعتقاله مؤخرا في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية